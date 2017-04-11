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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 20:38 Светлана Храмова

Tesla стала самой дорогой автокомпанией в США, обогнав General Motors

Концерн производит порядка 76 тыс. электромобилей в год

Рыночная стоимость автопроизводителя Tesla подскочила в начале торгов 10 апреля до $313,73 за бумагу и превысила капитализацию General Motors. В результате этого компания миллиардера Илона Маска стала самым дорогим автоконцерном США.

Как сообщает Bloomberg, рыночная капитализация компании превысила $51 млрд. 

За неделю до этого компании Tesla удалось обойти Ford Motor. Уточняется, что General Motors в 2017 году рассчитывает получить прибыль более чем в $9 млрд. А Tesla за тот же год может понести убыток почти в $1 млрд. Но инвесторов это нисколько не пугает.

Tesla известна тем, что производит электромобили. На данный момент в ее модельном ряду всего два автомобиля Model S и Model X, и общий объем продаж в 2016 году составил лишь 25 тыс., но на этот год запланирован выпуск нового электрокара Model 3 и предзаказ на него превысил полмиллиона экземпляров. Одним из основателей Tesla является Илон Маск, чьим детищем является также авиакосмическая компания SpaceX.

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