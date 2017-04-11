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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 20:41 Григорий Медведев

Водитель напал на ребенка в Петербурге

Автомобилист ударил 11-летнего мальчика по лицу и бросил в него самокат

Фото: РИА НОВОСТИ/Наталья Селиверстова

Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают водителя, ударившего четвероклассника и бросившего в него самокат. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в воскресенье днем на Ланском шоссе. После конфликта на дороге водитель автомобиля KIA напал на 11-летнего ребенка. Автомобилист ударил мальчика кулаком по щеке и швырнул в него самокат. Позже врачи осмотрели мальчика и отпустили его домой.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит женщине 1987 года рождения. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

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