Общество Григорий Медведев Водитель напал на ребенка в Петербурге Автомобилист ударил 11-летнего мальчика по лицу и бросил в него самокат Фото: РИА НОВОСТИ/Наталья Селиверстова

Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают водителя, ударившего четвероклассника и бросившего в него самокат. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в воскресенье днем на Ланском шоссе. После конфликта на дороге водитель автомобиля KIA напал на 11-летнего ребенка. Автомобилист ударил мальчика кулаком по щеке и швырнул в него самокат. Позже врачи осмотрели мальчика и отпустили его домой.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит женщине 1987 года рождения. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.