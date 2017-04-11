Общество 10 апреля 2017, 20:54 Григорий Медведев
Пожар в здании около оборонного завода в Екатеринбурге локализовали
На месте продолжают работать 28 единиц пожарно-спасательной техники
Крупный пожар вблизи Уральского завода гражданской авиации локализовали, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 21:20 по местному времени пожарным удалось локализовать огонь в неэксплуатируемом здании на улице Белинского», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте продолжают работать 28 единиц пожарно-спасательной техники и 77 человек личного состава.
Напомним, нежилое здание загорелось вечером 10 апреля на площади 500 кв. м. По данным местных СМИ, оно расположено рядом с Уральским заводом гражданской авиации, входящим в «Оборонпром».
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