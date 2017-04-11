Общество Григорий Медведев Пожар в здании около оборонного завода в Екатеринбурге локализовали На месте продолжают работать 28 единиц пожарно-спасательной техники Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Крупный пожар вблизи Уральского завода гражданской авиации локализовали, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 21:20 по местному времени пожарным удалось локализовать огонь в неэксплуатируемом здании на улице Белинского», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на месте продолжают работать 28 единиц пожарно-спасательной техники и 77 человек личного состава.



Напомним, нежилое здание загорелось вечером 10 апреля на площади 500 кв. м. По данным местных СМИ, оно расположено рядом с Уральским заводом гражданской авиации, входящим в «Оборонпром».

