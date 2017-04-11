Спорт Екатерина Запара СМИ: «Рома» хочет переманить главного тренера «Спартака» Главный тренер итальянского клуба Лучано Спалетти ранее заявил, что покинет команду летом 2017 года

Римский футбольный клуб «Рома» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера наставника московского «Спартака» Массимо Карреру. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на издание Football Italia.

Также в качестве кандидатов рассматриваются Роберто Манчини, Винченцо Монтелла и Эусебио Ди Франческо.

В материале уточняется, что нынешний главный тренер «Ромы» Лучано Спалетти покинет команду летом 2017 года. Эту информацию подтвердил сам специалист.



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