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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Спорт 10 апреля 2017, 20:59 Екатерина Запара

СМИ: «Рома» хочет переманить главного тренера «Спартака»

Главный тренер итальянского клуба Лучано Спалетти ранее заявил, что покинет команду летом 2017 года

Римский футбольный клуб «Рома» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера наставника московского «Спартака» Массимо Карреру. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на издание Football Italia.

Также в качестве кандидатов рассматриваются Роберто Манчини, Винченцо Монтелла и Эусебио Ди Франческо.

В материале уточняется, что нынешний главный тренер «Ромы» Лучано Спалетти покинет команду летом 2017 года. Эту информацию подтвердил сам специалист. 

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