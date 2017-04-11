Общество Григорий Медведев Сбербанк попросил суд признать банкротом тележурналиста Сагалаева В банке сообщили, что медиаменеджер не исполнял обязательства по договору поручительства

Сбербанк обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом тележурналиста Эдуарда Сагалаева.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что Сбербанк обратился в суд в связи с неисполнением Сагалаевым обязательств по договору поручительства.

«Банк вынужден был пойти на данный шаг, поскольку иные способы разрешения сложившейся ситуации не принесли результатов», — пояснили в пресс-службе.

Сагалаев — российский телевизионный деятель, журналист, глава Национальной ассоциации телерадиовещателей.