Общество 10 апреля 2017, 21:58 Григорий Медведев
Сбербанк попросил суд признать банкротом тележурналиста Сагалаева
В банке сообщили, что медиаменеджер не исполнял обязательства по договору поручительства
Сбербанк обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом тележурналиста Эдуарда Сагалаева.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Отмечается, что Сбербанк обратился в суд в связи с неисполнением Сагалаевым обязательств по договору поручительства.
«Банк вынужден был пойти на данный шаг, поскольку иные способы разрешения сложившейся ситуации не принесли результатов», — пояснили в пресс-службе.
Сагалаев — российский телевизионный деятель, журналист, глава Национальной ассоциации телерадиовещателей.