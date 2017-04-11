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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 22:57 Александр Чеков

Депутат ГД: США должны доказать применение Сирией химоружия

Предпринимать какие-то действия против Дамаска нужно с санкции Совбеза ООН

США должны доказать применение Сирией химоружия и только после этого, с согласия Совбеза ООН, применять против Дамаска какие-то действия.

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов.

«Они должны сначала доказать применение правительственными войсками САР химического оружия, а только затем, уважая международное право и с согласия Совета Безопасности ООН, какие-то действия предпринимать», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, он назвал американскую атаку по военной базе ВВС Сирии актом агрессии в отношении суверенного государства и военным преступлением.

По мнению Красова, подобное поведение США порождает мысль о безнаказанности сильного государства.

Напомним, что 7 апреля американские военные корабли нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому в Сирии в провинции Хомс. Распоряжение об атаке отдал президент США Дональд Трамп после инцидента с применением химического оружия в провинции Идлиб.

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