Мир Егор Кучер New York Times удостоена Пулитцеровской премии за материалы о Путине Награда досталась журналистам издания за статьи о распространении влияния России за рубежом

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию по международной журналистике за публикации о президенте России Владимире Путине и распространении им российского влияния в мире, заявил глава оргкомитета премии Майкл Прайд, выступая на церемонии награждения, прошедшей в Школе журналистики Колумбийского университета.

Как пояснил глава оргкомитета, премия вручена этому изданию, так как материалы о Владимире Путине занимали первые места среди важнейших новостей международной жизни. Эта тема была наиболее важной и востребованной, поэтому, по словам Прайда, ей было уделено большое внимание со стороны Пулитцеровской премии, передает ТАСС.

«Приз за международную журналистику присуждается сотрудникам газеты New York Times за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом», — заявил Прайд.

При этом в своем выступлении сам он критически высказался о методах, которые использует Россия.

Отметим, что еще недавно президент США Дональд Трамп критиковал газету New York Times, называя ее в ряду прочих СМИ «врагами американского народа». Эти заявления Трамп сделал после того, как журналисты издания подвергли главу Белого дома настоящей травле, обвиняя в сговоре с российскими спецслужбами и «российскими хакерами», атаковавшими американские выборы.