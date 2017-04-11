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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 23:52 Александр Чеков

Суд арестовал преподавателя математики за призывы к терроризму

Следствие приобщило к делу Дмитрия Богатова справки ФСБ РФ

Пресненский суд столицы арестовал преподавателя математики Дмитрия Богатова за призывы к терроризму и попытки организации беспорядков.

Об этом заявили СМИ из зала суда.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Богатова меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 8 июня», — говорится в постановлении.

При этом к материалам дела была приобщена справка ФСБ России о том, что в размещенных Богатовым постах в соцсетях есть лингвистические признаки преступлений, в которых его обвиняют, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По мнению следователей, Богатов призывал к дестабилизации положения в стране и массовым беспорядкам.

Прокуратура, настаивая на аресте, подчеркнула, что преподаватель математики сможет уничтожить доказательства по делу, поскольку обладает познаниями в интернет-технологиях.

Защита подсудимого собирается обжаловать приговор, настаивая на том, что размещение экстремистских материалов на сайте произошло уже после задержания Богатова.

Ранее суд отказывался взять под стражу Богатова, поскольку тот не был ранее судим и тяжесть преступления невелика.

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