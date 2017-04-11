Мир Егор Кучер ФРС: экономика США вышла из кризиса Тем не менее, глава регулятора Джаннет Йеллен заявила, что пока рано спешить с повышением ставки

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джаннет Йеллен заявила, что экономика США окончательно вышла из кризиса, однако пока рано говорить о повышении ставки, хотя и медлить с этим вопросом в скором времени тоже не стоит.

Йеллен подтвердила, что продолжи политику стабилизации. Она завила, что инфляция в США уже перешагнула 2% и составила 2,1%, безработица снизилась до 4,5%. По ее словам, было достигнуто то, чего ожидал конгресс, экономика США «чувствует себя здоровой», передает РИА «Новости».

«Но мы должны быть уверены, что мы находимся в стабильном состоянии. Нельзя жать на газ и ускорять политику ужесточения… И не будем ждать слишком долго. Если экономика перегреется, мы не хотим быть в позиции, когда придётся ускорять этот процесс», — отметила Йеллен.

