Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 03:41 Александр Чеков

Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету

Бизнесмен считает ложными обвинения в коррупции в его адрес

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Миллиардер Алишер Усманов подаст в суд на оппозиционера Алексея Навального за клевету и собирается обратится с заявлением в правоохранительные органы.

Об этом СМИ заявил сам Усманов.

«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета… В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», – цитирует его ТАСС.

Усманов добавил, что ранее не обращал внимания на заявления Навального, чтобы не создавать ему лишней славы, но обвинения в коррупции стали «красной чертой».

Усманов считает, что у Навального нет морального права обвинять его в совершении преступлений, поскольку он ведет свои дела законно, платит налоги, создает рабочие места и тратит миллионы на благотворительность.

Ранее Навальный опубликовал в YouTube фильм о якобы имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором рассказывается, что Усманов пожертвовал фонду «Соцгоспроект» (якобы связанному с Медведевым) земельный участок с домом.

Напомним, что состояние Алишера Усманова Bloomberg оценивает в $14 млрд.

Читайте также:

Bloomberg назвал имена богатейших людей в мире

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх