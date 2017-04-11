Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
Бизнесмен считает ложными обвинения в коррупции в его адрес
Миллиардер Алишер Усманов подаст в суд на оппозиционера Алексея Навального за клевету и собирается обратится с заявлением в правоохранительные органы.
Об этом СМИ заявил сам Усманов.
«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета… В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», – цитирует его ТАСС.
Усманов добавил, что ранее не обращал внимания на заявления Навального, чтобы не создавать ему лишней славы, но обвинения в коррупции стали «красной чертой».
Усманов считает, что у Навального нет морального права обвинять его в совершении преступлений, поскольку он ведет свои дела законно, платит налоги, создает рабочие места и тратит миллионы на благотворительность.
Ранее Навальный опубликовал в YouTube фильм о якобы имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором рассказывается, что Усманов пожертвовал фонду «Соцгоспроект» (якобы связанному с Медведевым) земельный участок с домом.
Напомним, что состояние Алишера Усманова Bloomberg оценивает в $14 млрд.