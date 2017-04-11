Общество Александр Чеков Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету Бизнесмен считает ложными обвинения в коррупции в его адрес Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Миллиардер Алишер Усманов подаст в суд на оппозиционера Алексея Навального за клевету и собирается обратится с заявлением в правоохранительные органы.

Об этом СМИ заявил сам Усманов.

«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета… В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», – цитирует его ТАСС.

Усманов добавил, что ранее не обращал внимания на заявления Навального, чтобы не создавать ему лишней славы, но обвинения в коррупции стали «красной чертой».

Усманов считает, что у Навального нет морального права обвинять его в совершении преступлений, поскольку он ведет свои дела законно, платит налоги, создает рабочие места и тратит миллионы на благотворительность.

Ранее Навальный опубликовал в YouTube фильм о якобы имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором рассказывается, что Усманов пожертвовал фонду «Соцгоспроект» (якобы связанному с Медведевым) земельный участок с домом.

Напомним, что состояние Алишера Усманова Bloomberg оценивает в $14 млрд.