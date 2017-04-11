Мир Егор Кучер Губернатор Алабамы покинул пост из-за секс-скандала Роберт Бентли признался в адюльтере и растрате средств предвыборного штаба

Губернатор американского штата Алабама Роберт Бентли дал признательные показания в интимной связи со своей бывшей подчиненной и растрате средств предвыборного штаба с тем, чтобы попытаться скрыть факт своей супружеской измены.

В частности, Бентли признал себя виновным в двух фактах нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний, а также в супружеской измене, слухи о которой ходили с 2015 года. Тогда однопартийцы-республиканцы призвали его уйти в отставку, передает РИА «Новости».

Сообщается, что после утечки о его измене Бентли пытался использовать свои полномочия и средства предвыборного фонда для того, чтобы скрыть факт измены. Губернатор признал свою вину в суде и был приговорен к 100 часам исправительных работ, а также году заключения условно. Кроме этого, экс-губернатор должен возместить около $37 тыс.

«Я иногда терпел неудачу, но всегда пытался соответствовать высоким ожиданиям народа», — заявил губернатор перед тем, как сложить с себя полномочия. Вместо Бентли губернатором стал его заместитель Кей Айви.

Бентли прожил со своей супругой в браке около 50 лет, у них есть четверо детей. На пост губернатора Алабамы он был избран в 2010 году.