Конгресс США может провести слушание из-за снятия с рейса пассажира
Инцидент произошел на борту самолета United Airlines
Конгресс США может провести слушание из-за жесткого снятия с рейса пассажира компании United Airlines.
Об этом заявила член Комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США Элеанор Холмс Нортон.
«Пассажиры авиакомпании должны быть защищены от такого жестокого обращения. Я прошу наш комитет провести слушание, которое позволит нам допросить полицию аэропорта, сотрудников United Airlines и сотрудников аэропорта», – цитирует ее «РИА Новости».
Само происшествие вызвало большой резонанс, как в США, так и в других странах.
Напомним, что из-за овербукинга (продажи больше билетов, чем мест в самолете), четверым пассажирам рейса Чикаго – Луисвилл предложили покинуть самолет и лететь другим рейсом с компенсацией в $800.
Один из пассажиров отказался и его насильно выдворили из самолета при помощи полиции.