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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 05:17 Александр Чеков

Конгресс США может провести слушание из-за снятия с рейса пассажира

Инцидент произошел на борту самолета United Airlines

Конгресс США может провести слушание из-за жесткого снятия с рейса пассажира компании United Airlines.

Об этом заявила член Комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США Элеанор Холмс Нортон.

«Пассажиры авиакомпании должны быть защищены от такого жестокого обращения. Я прошу наш комитет провести слушание, которое позволит нам допросить полицию аэропорта, сотрудников United Airlines и сотрудников аэропорта», – цитирует ее «РИА Новости».

Само происшествие вызвало большой резонанс, как в США, так и в других странах.

Напомним, что из-за овербукинга (продажи больше билетов, чем мест в самолете), четверым пассажирам рейса Чикаго – Луисвилл предложили покинуть самолет и лететь другим рейсом с компенсацией в $800.

Один из пассажиров отказался и его насильно выдворили из самолета при помощи полиции.

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