Мир Александр Чеков Конгресс США может провести слушание из-за снятия с рейса пассажира Инцидент произошел на борту самолета United Airlines

Конгресс США может провести слушание из-за жесткого снятия с рейса пассажира компании United Airlines.

Об этом заявила член Комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США Элеанор Холмс Нортон.

«Пассажиры авиакомпании должны быть защищены от такого жестокого обращения. Я прошу наш комитет провести слушание, которое позволит нам допросить полицию аэропорта, сотрудников United Airlines и сотрудников аэропорта», – цитирует ее «РИА Новости».

Само происшествие вызвало большой резонанс, как в США, так и в других странах.

Напомним, что из-за овербукинга (продажи больше билетов, чем мест в самолете), четверым пассажирам рейса Чикаго – Луисвилл предложили покинуть самолет и лететь другим рейсом с компенсацией в $800.

Один из пассажиров отказался и его насильно выдворили из самолета при помощи полиции.