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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 06:20 Егор Кучер

Пакистанская правозащитница стала самой молодой посланницей мира ООН

Малала Юсуфзаи была в 2014 году удостоена Нобелевской премии мира

19-летняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзаи официально назначена посланницей мира ООН, став самым молодым человеком на этом посту.

Церемония посвящения Юсуфзаи в посланники прошла в Совете по опеке ООН, участие в мероприятии принял генсек ООН Антониу Гутерриш, который назвал в своей речи правозащитницу героиней и преданным, великодушным человеком, получившим Нобелевскую премию мира и признанным всеми, оставшись одновременно с этим простой и открытой в общении, передает ТАСС.

Гутерриш выразил надежду, что пакистанская девушка поможет ООН добиваться справедливости во всем мире.

Юсуфзаи в ответ выразила благодарность генсеку ООН и подчеркнула важность образования для детей.

«Я стараюсь вдохновлять молодых девочек, призывая их быть смелее, верить в себя, так как они способны приносить изменения. Если вы не постоите за себя, то изменения не произойдут сами. Если вы хотите светлого будущего, то нужно начинать работать над этим прямо сейчас», — сказала Юсуфзаи.

Юсуфзаи стала известной в 11 лет, когда начала вести блог в интернете. На его страницах она критиковала попытки талибов навязать ее родному округу Сват законы Шариата. В 2012 году девушка стала одной из тех, на кого напали боевики, захватившие школьный автобус. Один из боевиков выстрелил в Малалу, она получила ранения головы и шеи. Девушку выписали из больницы в 2013 году.

В 2014 году она была удостоена Нобелевской премии мира вместе с Кайлашем Сатьяртхи из Индии, выступающим за права детей. Юсуфзаи стала самым молодым нобелевским лауреатом в истории.

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