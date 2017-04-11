Экономика Анастасия Мамина Airbnb закрыл российское подразделение Причиной могло стать нежелание компании предоставлять властям сведения об арендодателях, которые не платят налоги за сдачу квартир

Американский сервис для бронирования жилья на отпуск Airbnb ликвидировал дочернее подразделение в РФ.

Причиной такого решения могло стать нежелание компании сообщать властям сведения об арендодателях, которые не платят налоги за сдачу квартир, сообщает «Коммерсант».

Представитель компании сообщил, что руководство захотело упростить структуру, предполагая, что проводить операции будет проще через Лондон, Берлин и Дублин. Персонал при этом не стали сокращать, более того, были наняты несколько специалистов, занимающихся продвижением сервиса в России. Сейчас за рынок в РФ отвечают шесть человек в Дублине, Москве и Берлине.