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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 07:27 Егор Кучер

Пять человек погибли в ДТП под Орлом

Авария произошла из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком

Пять человек стали жертвами ДТП в Орловской области, где произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2110 с грузовиком Man, сообщает управление МВД по региону.

В понедельник вечером около 22.40 на 27 километре трассы Орел — Брянск произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110, в результате чего погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле, передает РИА «Новости».

Легковой машиной управлял водитель 1973 года рождения, он и все пассажиры были жителями Урицкого района области. Грузовиком управлял водитель 1988 года рождения, с тяжелыми травмами он был госпитализирован.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя ВАЗа, который выехал на встречную полосу. По факту аварии проводится проверка, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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