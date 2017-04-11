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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 07:43 Анастасия Мамина

Минюст США ликвидирует сеть компьютеров из-за российского хакера

В ведомстве заявили, что Петр Левашов рассылал спам с помощью ботнета

Минюст США ликвидирует сеть компьютеров «Келихос» (Kelihos), зараженных вирусом и контролируемых хакерами, которые занимались сбором данных и рассылкой спама.

Также стало известно о задержании россиянина Петра Левашова — министерство объяснило это тем, что гражданин РФ рассылал спам с помощью ботнета.

Кроме того, программиста подозревают в кибератаках во время предвыборной кампании в Штатах.

Левашов был задержан в Испании по запросу Вашингтона, сообщается в официальном заявлении Минюста США.

«8 апреля мы начали операцию поблокировке вредоносных доменов, которые связаны сботнетом Kelihos, чтобыпредотвратить дальнейшее распространение вредоносногопрограммного обеспечения»,— приводятся взаявлении слова агента ФБР Чарджа Ритцмана.

Также сообщается, что ботнет рассылал, в частности, рекламу поддельных лекарств.

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