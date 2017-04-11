Мир Андрей Миленин В правительстве и других госучреждениях Молдавии проходят обыски Следственные действия проводятся в связи с делом о коррупции

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии проводят обыски в правительстве страны, а также в ряде государственных учреждений.



Как сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-секретаря НЦБК Анжелу Старински, следственные действия проводятся в связи с делом о коррупции, в котором замешаны чиновники, примары населенных пунктов, сотрудники Фонда энергоэффективности и некоторые экономические агенты.



«Речь идет о предоставлении при проведении тендеров более выгодных условий для некоторых экономических агентов и фаворитизации определенных компаний», — рассказала Старински.



Она пообещала, что более полная информация будет предоставлена в ближайшее время.

Напомним, в конце марта НЦБК проводил обыски в министерстве экономики республики. По их итогам был задержан заместитель министра экономики Валерий Трибой.