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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 10:50 Андрей Миленин

В правительстве и других госучреждениях Молдавии проходят обыски

Следственные действия проводятся в связи с делом о коррупции

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии проводят обыски в правительстве страны, а также в ряде государственных учреждений.

Как сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-секретаря НЦБК Анжелу Старински, следственные действия проводятся в связи с делом о коррупции, в котором замешаны чиновники, примары населенных пунктов, сотрудники Фонда энергоэффективности и некоторые экономические агенты.

«Речь идет о предоставлении при проведении тендеров более выгодных условий для некоторых экономических агентов и фаворитизации определенных компаний», — рассказала Старински.

Она пообещала, что более полная информация будет предоставлена в ближайшее время.

Напомним, в конце марта НЦБК проводил обыски в министерстве экономики республики. По их итогам был задержан заместитель министра экономики Валерий Трибой.

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