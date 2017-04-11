Общество Елена Баталина Тело избитого пенсионера нашли в квартире на юго-востоке Москвы По факту обнаружения проводится проверка

Тело пенсионера с телесными повреждениями обнаружили в одной из квартир на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Информация об обнаружении мужчины 1937 года рождения в квартире одного из домов на Перервинском бульваре поступила на пульт дежурного в понедельник, 10 апреля, в 17:40. На место ЧП выехали сотрудники полиции. На теле покойного специалисты зафиксировали телесные повреждения. Установлено, что он являлся хозяином квартиры, в которой его обнаружили, сообщает РИАМО. По данному факту проводится проверка.