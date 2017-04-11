Наталья Преблагина Часть жильцов взорвавшегося здания в Таганроге сможет вернуться домой Ранее спасатели укрепили несущие конструкции

В Таганроге Ростовской области жители трех подъездов дома, где произошел взрыв газа, смогут вернуться в свои квартиры к концу этой недели. На ремонт еще одного подъезда могут уйти недели и даже месяцы, пишет RostovGazeta. В пункте временного размещения граждане могут находиться 10 дней. Затем им нужно снять жилье, при этом затраты будут компенсированы.



Напомним, взрыв газа произошел в одной из квартир на последнем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома 12/1 по улице Шаумяна около 5:20 мск 9 апреля. В результате ЧП погибли два человека. Во время инцидента в доме находились 68 человек. Спасатели укрепили несущие конструкции здания.

