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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Экономика 11 апреля 2017, 11:11 Андрей Миленин

Татфондбанк, входивший в топ-50 банков в РФ, признан банкротом

Недостаток активов кредитной организации превысил 118 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана по заявлению ЦБ признал банкротом Татфондбанк.

«Признать Татфондбанк банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на один год», — сказал судья.

Как передает агентство ТАСС, недостаток активов финучреждения для покрытия обязательств перед кредиторами составил 118,3 млрд рублей.

Напомним, Татфондбанк 14 декабря приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Причина — недостаток наличности. После этого в банке была введена временная администрация. Из-за паники вокруг кредитной организации проблемы возникли и у ИнтехБанка. Там также была назначена временная администрация.

3 марта Банк России отозвал лицензии у Татфондбанка — второго по активам банка Татарстана, а также у двух других банков из Казани — Анкор Банка и ИнтехБанка. Таким образом, региональный банковский сектор лишился трех банков из 20.

Зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что для санации Татфондбанка потребовалось бы 220230 млрд рублей заемных средств, а дыра в балансе на 1 февраля 2017 года составила порядка 100 млрд рублей.

Ранее Татфондбанк входил в топ-50 крупнейших в России по величине активов кредитных организаций.

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