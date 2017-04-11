Спорт Елена Баталина Ягудин и Мишин включены в Зал славы фигурного катания В числе удостоившихся подобной чести россиян — Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Ирина Роднина и др.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и тренер Алексей Мишин включены в Зал славы фигурного катания в Колорадо-Спрингс. Об этом сообщает АР. Подобной чести удостоились россияне Ирина Роднина, Артур Дмитриев, Александр Горшков, Людмила Пахомова, Людмила Белоусова, Оксана Казакова, Олег Протопопов, а также тренеры Татьяна Тарасова и Тамара Москвина.

Ягудин заявил, что очень рад этому событию и что для него это большая честь, однако отметил, что предпочитает жить не прошлым, а настоящим, в котором его «Залом славы является крепкая семья, две очаровательные дочки», сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что его 76-летний бывший наставник Алексей Мишин давно заслужил право находиться в Зале славы, поскольку «он принес фигурному катанию множество новшеств, идей, является многогранным и талантливым человеком».

Подопечные Алексея Мишина в разные годы трижды выигрывали золото на Олимпийских играх. Алексей Ягудин выиграл олимпийское золото на Играх 2002 года. Кроме того, он четыре раза выигрывал чемпионат мира и три раза — чемпионат Европы.

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