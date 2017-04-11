Мир Юлия Горностаева Опубликовано видео с места взрыва в Киеве у Ощадбанка Фрагменты взрывного устройства обнаружены на месте ЧП

Национальная полиция Украины начала расследование по факту ночного взрыва около отделения украинского Ощадбанка на улице Владимирской в Киеве. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное повреждение имущества» УК Украины.



Сотрудники полиции обнаружили на месте взрыва деформированные фрагменты взрывного устройства, передает «Федеральное агентство новостей».

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что территория оцеплена. Повреждения получили припаркованные в непосредственной близости к банку автомобили и близлежащие здания.

Кадры опубликовал интернет-телеканал hromadske.tv.

Напомним, в ночь на вторник в центре Киева неизвестное взрывное устройство сдетонировало возле здания, на первом этаже которого размещен ресторан Stefano's и госбанк. Сведений о пострадавших в результате взрыва на данный момент нет. Взрывной волной в здании выбило стекла.