Общество Анастасия Мамина ФСБ: мигранты составляют основной костяк террористических групп в РФ Александр Бортников заявил, что в этой сфере необходимо «навести порядок»

Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что основной костяк террористических групп в России начинают составлять трудовые мигранты и выходцы из СНГ, прибывшие вместе с ними.



Бортников подчеркнул, что в миграционной сфере в стране необходимо «навести порядок», передает ТАСС.

«Для предотвращения попыток проникновения боевиков в РФ требуется предусмотреть дополнительные меры пограничного режима на государственной границе, на каналах въезда и выезда и в пассажиропотоке в отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам», — подчеркнул Бортников.