Общество 11 апреля 2017, 11:28 Анастасия Мамина
ФСБ: мигранты составляют основной костяк террористических групп в РФ
Александр Бортников заявил, что в этой сфере необходимо «навести порядок»
Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что основной костяк террористических групп в России начинают составлять трудовые мигранты и выходцы из СНГ, прибывшие вместе с ними.
Бортников подчеркнул, что в миграционной сфере в стране необходимо «навести порядок», передает ТАСС.
«Для предотвращения попыток проникновения боевиков в РФ требуется предусмотреть дополнительные меры пограничного режима на государственной границе, на каналах въезда и выезда и в пассажиропотоке в отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам», — подчеркнул Бортников.