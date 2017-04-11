Культура Анастасия Рогова «Время первых» на первой строчке бокс-офиса Фильм о подвиге космонавтов возглавил российский прокат, но собрал меньше ожидаемого Фото: Bazelevs Distribution

Российский бокс-офис за уикенд 6–9 апреля возглавила космическая драма «Время первых» — 151,5 млн рублей, сообщает портал «Кинодата». Однако такой результат оказался ниже прогнозируемых сборов — продюсеры проекта Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов, также сыгравший в фильме главную роль, рассчитывали суммарно достичь планки в 1 млрд. Сейчас уже понятно, что это не удастся. По мнению прокатчиков, причиной неудачи стала плохо продуманная рекламная кампания.

— Активно рекламировать «Время первых» начали за неделю до старта, что, безусловно, поздно для фильма, претендующего на рекордные сборы, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — При этом у картины очень хорошие отзывы, так что она будет довольно долго приносить доход.

Ольга Зинякова отметила, что на этой неделе в России отмечают День космонавтики и прокатчик обещает усилить рекламную кампанию как на телевидении, так и в интернете, чтобы привлечь в кинотеатры молодежь, активных пользователей соцсетей.

На втором месте — «Босс-молокосос»: выходные принесли анимационной ленте дополнительные 104,5 млн. Это позволило суммарным сборам мультфильма достичь 1 млрд 404,5 млн.

Третья позиция у фантастического боевика «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йохансон в главной роли — 89,5 млн рублей при общей кассе 422,5 млн. На четвертом месте анимация «Смурфики: затерянная деревня» — 45 млн и 198,5 млн за все время показа.

Пятую строчку занимает криминальная комедия «Уйти красиво» режиссера Зака Браффа с Морганом Фриманом в главной роли — 43 млн рублей.

— Это был самый слабый уикенд с начала года, — констатирует Ольга Зинякова. — Все новинки проката стартовали плохо, и только двум из них удалось пробиться в первую десятку: помимо «Времени первых», это криминальная комедия с Морганом Фрименом «Уйти красиво» (на пятом месте).



Большинство новинок будущего уикенда рассчитаны на любителей интеллектуального кино. На этой неделе в прокат выйдет военная драма «Жена смотрителя зоопарка» о подвиге работников Варшавского зоопарка во время Второй мировой войны, британская мелодрама «Фантастическая любовь и где ее найти», документальная лента о режиссере Дэвиде Линче. А внимание широкой аудитории привлечет криминальный боевик «Форсаж-8», который, по прогнозам прокатчиков, может стать одним из самых кассовых фильмов этого года.

Также в преддверии выхода новой части «Стражей галактики» в городах России стартовал фестиваль фильмов MARVEL для поклонников кинокомиксов. В его рамках можно посмотреть и первую серию франшизы, и «Доктора Стрэнджа», и «Мстителей».