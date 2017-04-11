Мир 11 апреля 2017, 12:01 Анастасия Мамина
Задержанный по делу о теракте в Стокгольме признал свою вину
39-летний Рахмат Акилов — уроженец Узбекистана
Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля признал свою вину. Об этом сообщил адвокат 39-летнего Рахмата Акилова Юхан Эрикссон.
Заседание идет в суде в районе Кунгсхольмен при повышенных мерах безопасности. В зале суда присутствует русскоязычный переводчик, передает ТАСС.
Теракт в центре Стокгольма на пешеходной улице Дроттнинггатан произошел 7 апреля. Угнанный грузовик компании «Спендрупс» совершил наезд на людей и врезался в здание. Четыре человека погибли, еще 15 были ранены.