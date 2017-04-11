Анна Шухнина Причинами пожара в общежитии в Орле займется спецкомиссия По последним данным, жертвами случившегося стали два человека

В результате пожара в общежитии на Московском шоссе в Орле погибли два человека, около 30 были госпитализированы. Об этом сообщили в региональном МЧС. Тело одной женщины было найдено пожарными внутри квартиры, еще один мужчина скончался в машине скорой помощи.



Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка, позже будет принято решение о том, будет ли возбуждено уголовное дело и по какой статье.



На месте происшествия побывал первый вице-губернатор Александр Бударин. Он уже сказал, что всем погорельцам будет оказана материальная помощь.



Между тем городские власти решили создать специальную комиссию по обследованию пострадавшего дома, передает ресурс InfoOrel.ru. Ее члены будут выяснять, что стало причиной крупного пожара.



Напомним, огонь вспыхнул в пятиэтажном общежитии на Московском шоссе накануне. Полностью выгорела одна квартира, пожар уничтожил балконы на трех этажах над горевшей квартирой.

