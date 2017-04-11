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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 12:02 Ксения Аскерова

Производство бионефти из древесных опилок намерены запустить в Бурятии

И.о. главы республики Алексей Цыденов обещал поддержать инициативу при условии грамотного экономического обоснования проекта

Лесопереработчики в Бурятии намерены запустить в республике производство бионефти из древесных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Как пишет ИА FlashSiberia, инициаторы инвестпроекта готовы его реализовать с применением современных технологий. На сегодняшний день специалисты разработали уникальное оборудование, на котором из опилок и других отходов производится бионефть — экологичный аналог мазута. Кроме того, оборудование позволяет производить древесный уголь.

Выпускаемая продукция востребована самими перерабатывающими комплексами, а также котельными и местными жителями.

Отмечается, что правительство Бурятии готово выделить субсидии на покупку оборудования. Исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов обещал поддержать инициативу при условии грамотного экономического обоснования проекта. Чиновник поручил разработать соответствующий план проекта. В ближайшее время лесопереработчики подготовят соответствующий проект.

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