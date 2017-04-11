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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 12:21 Ксения Аскерова

Массовая гибель пчел после зимы произошла в Башкирии

По предварительным данным, около 90 % пчел погибло из-за новой вирусной инфекции

Башкирские пчеловоды зафиксировали массовую гибель пчел после зимовки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-президент Ассоциации производителей и переработчиков продукции пчеловодства республики Сергей Мулюков.

«Информация есть по 26 районам — 160 пчеловодам. Гибель — 80–90 %. Путем экстраполяции несложно сделать общие выводы», — написал он.

Мулюков также отметил, что похожая ситуация сложилась на Алтае, в Оренбургской, Самарской областях и Адыгее. По предварительным данным, около 90% пчел погибло из-за новой вирусной инфекции. Сергей Мулюков полагает, что восстановить потери можно в течение одного сезона, однако в текущем году возможно возникновение серьезных экономических последствий, что послужит причиной недобора меда, отмечает «МедиаКорСеть».

В настоящее время специалисты сделали отборы образцов погибших пчел для отправки их на экспертизы в лаборатории.

Как ранее сообщали «Известия», в текущем году в Усть-Калманском районе Алтайского края случился самый массовый зимний подмор пчел за последние 10 лет. По мнению председателя Союза пчеловодов и переработчиков Алтайского края Сергея Тастана, гибель пчел вызвана несколькими причинами. Главной из них он назвал то, что пчеловодство региона ощутило последствия ввоза южных пород пчел, который произошел несколько лет назад.

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