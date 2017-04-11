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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Спорт 11 апреля 2017, 12:40 Андрей Миленин

СМИ: «Зенит» может попрощаться с Луческу в случае проигрыша «Спартаку»

Встреча между двумя клубами состоится уже в воскресенье, 16 апреля

Петербургский «Зенит» может расстаться с главным наставником команды Мирчей Луческу, в случае если «сине-бело-голубые» уступят московскому «Спартаку» в ближайшей встрече в рамках чемпионата России.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, руководство «Зенита» недовольно не только результатами команды, но и тем, что конфликт между румынским специалистом и игроками фактически стал открытым.

Кроме того, отмечает источник, в случае поражения от красно-белых «Зенит» рискует осложнить себе жизнь в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов, что автоматически усложняет финансовое положение клуба в условиях фейр-плей. 

По его словам, Луческу уже проинформирован о сложившейся ситуации.

Матч 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 апреля в Москве. 

Ранее СМИ сообщали о возможном расставании «Зенита» с Луческу после неудачи в Лиге Европы и чемпионате страны.

Мирча Луческу тренирует «Зенит» с 24 мая прошлого года. Его контракт рассчитан до 2018 года с возможностью продления еще на сезон.

В 2004 года он возглавил донецкий «Шахтер». Под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины, по шесть раз — Кубок и Суперкубок Украины. В 2009 году «Шахтер» стал обладателем Кубка УЕФА.

Пост главного тренера «Зенита» освободился по окончании сезона-2015/16, когда истек срок контракта португальского специалиста Андре Виллаша-Боаша.

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