Наталья Преблагина Жители Екатеринбурга возмущены открытием супермаркета в Ельцин-центре Огромный продуктовый магазин расположится по соседству с экспозицией

Ообщественность Екатеринбурга возмущена новостями об открытии огромного супермаркета «Перекресток» в Ельцин-центре. Горожане считают такое соседство неуместным для просветительской площадки. PR-специалисты говорят, что скандал может стать серьезным имиджевым ударом для центра, если ситуацией воспользуются его противники.

Как стало известно ИА «Ура.ру», открытие состоится 21 апреля, супермаркет займет площадь около 1000 кв. м на первом этаже атриума. Ранее на территории ЕЦ открылись книжный магазин «Пиотровский» и магазин дизайнерской одежды Freedom store. В пресс-службе Ельцин-центра на критику в свой адрес ответили, что для развития площадки необходимо привлекать дополнительные источники финансирования.

Ельцин-центр — это общественный, образовательный и культурный центр. Открытие состоялось в 2015 году в Екатеринбурге. Ранее на парламентских слушаниях в Совете Федерации режиссер Никита Михалков заявил, что программы центра дают идеологизированную трактовку истории России и дети, посещающие центр, получают искаженную информацию о ней. После этого Наина Ельцина назвала заявление Михалкова «ложью и оскорблениями».