Общество Елена Баталина Дело завели на водителя, избившего школьника на переходе в Петербурге Мужчина ударил ребенка кулаком по лицу и бросил в него самокат

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в избиении 10-летнего мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля, около 17:00, на Ланском шоссе в приморском районе Петербурга. Школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля Kia вышел из машины, ударил четвероклассника в лицо кулаком, затем кинул в него его же самокат, после чего уехал с места ЧП. Ребенка доставили в больницу, сообщает телеканал «360».

В полицию обратилась мама пострадавшего ребенка. Подозреваемый был задержан в течение суток. Им оказался 23-летний местный житель Никита Кравченко. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», ранее он уже отбывал наказание за кражи. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».