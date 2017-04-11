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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 12:32 Елена Баталина

Дело завели на водителя, избившего школьника на переходе в Петербурге

Мужчина ударил ребенка кулаком по лицу и бросил в него самокат

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в избиении 10-летнего мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля, около 17:00, на Ланском шоссе в приморском районе Петербурга. Школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля Kia вышел из машины, ударил четвероклассника в лицо кулаком, затем кинул в него его же самокат, после чего уехал с места ЧП. Ребенка доставили в больницу, сообщает телеканал «360».

В полицию обратилась мама пострадавшего ребенка. Подозреваемый был задержан в течение суток. Им оказался 23-летний местный житель Никита Кравченко. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», ранее он уже отбывал наказание за кражи. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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