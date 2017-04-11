Ксения Аскерова Министр образования Саратовской области отправлена в отставку Соответствующее постановление подписал глава региона Валерий Радаев

Министр образования Саратовской области Марина Епифанова отправлена в отставку. Соответствующее постановление о кадровых изменениях в правительстве региона подписал в понедельник, 10 апреля, врио губернатора Валерий Радаев, сообщили в пресс-службе главы региона.

Исполняющей обязанности министра образования Саратовской области назначена замминистра образования Саратовской области, начальник управления профессионального образования и организационной работы Ирина Седова.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», ранее Марина Епифанова написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. В середине марта сотрудники УФСБ по региону провели обыски в здании областного министерства образования. На следующий день врио губернатора области Валерий Радаев создал специальную комиссию областного правительства по комплексной проверке всех сфер деятельности министерства образования. После обысков Епифанова написала заявление о предоставлении ей двухмесячного отпуска, а затем стала фигуранткой уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями.

По информации агентства, обыски в здании ведомства проводились в рамках уголовного дела о махинациях при закупке интерактивных досок. В настоящее время Марина Епифанова находится под подпиской о невыезде.