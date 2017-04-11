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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 13:00 Елена Баталина

Вандал пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве

Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме

Столичные полицейские задержали приезжего, который разгромил посты несения службы почетного караула и повредил Вечный огонь в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел на Поклонной горе в понедельник, 10 апреля. 36-летний житель Смоленской области сначала повредил трубки подачи газа в горелку, после чего вырвал из мест крепления и повалил посты почетного караула, сообщает сетевое издание m24.ru.

Полицейские задержали нарушителя и доставили в психиатрическую клинику. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о вандализме.

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на начальника службы общественных связей ГАУК «Поклонная гора» Наталию Катрич, повреждения уже устранены и работы по благоустройству заканчиваются. Отмечается также, что Вечный огонь нарушителю потушить не удалось, никто в результате инцидента не пострадал.

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