Общество Юлия Горностаева Собянин: продолжительность жизни в Москве выросла до 77 лет Жители столицы стали жить на 3 года больше по сравнению с 2010 годом

Средняя продолжительность жизни в столице по итогам прошлого года превысила 77 лет. Об этом заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.



Средняя продолжительность жизни с столице составила 77,1 года, что на 3 года больше, чем в 2010 году. Этот показатель в среднем по России в прошлом году составил 72 года.



По словам Собянина, этот показатель приблизился к странам Восточной Европы. «Улучшились показатели по младенческой, материнской смертности, онкологии, инфарктам, инсультам - все главные показатели, по которым определяется уровень состояния здравоохранения во всем мире», - цитирует мэра ТАСС.



Собянин отметил, что повысилась доступность московской поликлинической и стационарной помощи.



Объем оказания высокотехнологической медицинской помощи в Москве увеличился за последние годы почти в три раза, передает сетевое издание m24.ru. Количество пациентов, получивших медпомощь, выросло за шесть лет с 33,3 тыс. человек в 2010 году до 119,6 тыс. человек в прошлом году.



Применение современных методов диагностики позволило снизить заболеваемость туберкулезом в Москве среди постоянного населения на 54%.

