Политика 11 апреля 2017, 13:20 Анастасия Мамина
Песков переадресовал вопрос об убийстве российских военных в Сирии
Представитель Кремля посоветовал обращаться в Минобороны
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о гибели еще двух военных РФ в Сирии.
«Нет. Обращайтесь в Минобороны», — заявил Песков.
Ранее РБК сообщило, что в Сирии убит гражданин РФ Игорь Завидный, который проходил службу по контракту, а также его сослуживец, чье имя не называется.