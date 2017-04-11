Политика Анастасия Мамина Песков переадресовал вопрос об убийстве российских военных в Сирии Представитель Кремля посоветовал обращаться в Минобороны

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о гибели еще двух военных РФ в Сирии.

«Нет. Обращайтесь в Минобороны», — заявил Песков.

Ранее РБК сообщило, что в Сирии убит гражданин РФ Игорь Завидный, который проходил службу по контракту, а также его сослуживец, чье имя не называется.