Анна Шухнина В Ессентуках нашли водителя, из машины которого выпал ребенок Ему выписан штраф в 3 тыс. рублей

В Ессентуках полиция нашла водителя, из чьей машины на ходу выпал ребенок. Правоохранительные органы начали проверку после того, как в сети появилась запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент, как из салона отечественной машины во время разворота выпадывает малыш.



По данным ГУ МВД по Ставропольскому краю, в тот момент автомобилем управлял 29-летний житель Ессентуков. Он вез на заднем сиденье своего племянника. В момент разворота мальчик задел ручку двери и вывалился на дорогу. Малышу удалось избежать травм благодаря невысокой скорости движения машины, сообщает ресурс NewsTracker.ru.



В итоге водителя привлекли к административной ответственности за провоз несовершеннолетнего с нарушениями. Он будет оштрафован на 3 тыс. рублей.

