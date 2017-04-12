Политика Марина Юршина, Наталья Рожкова ФОМ и ВЦИОМ помогут Госдуме изучить контекст спорных законопроектов Также социологи будут ежемесячно составлять для парламента рейтинги фракций Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Госдума договорилась о сотрудничестве с Фондом общественного мнения (ФОМ) и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в проведении оценки самых резонансных законодательных инициатив. Также социологам будут заказывать ежемесячные рейтинги популярности четырех парламентских фракций. Об этом сообщил «Известиям» вице-спикер палаты Петр Толстой, которому поручена организация этого взаимодействия. Ожидается, что первые результаты исследований будут получены уже в мае.



Автором идеи заказывать проведение опросов общественного мнения по наиболее спорным законопроектам является председатель Госдумы Вячеслав Володин. Совет Госдумы поручил аппарату палаты вместе с заместителем председателя ГД Петром Толстым договориться о взаимодействии с социологическими службами. Опросы планируется проводить еще до рассмотрения инициатив в профильных комитетах и на пленарных заседаниях Госдумы, чтобы депутаты, вынося решение, могли ориентироваться на мнение избирателей.



— Это вовсе не значит, что мы будем следовать результатам соцопросов, но мы должны понимать контекст, в котором находится принятие тех или иных решений, — сказал Петр Толстой.



Он рассказал, что первыми станут самые спорные и резонансные законопроекты, которые вызывают возмущение в обществе. Какие именно, пока говорить рано, отметил он. Это будут решать фракции и профильные комитеты. Возможно, это будут делать даже на стадии возникновения идеи инициативы, до оформления ее в качестве законопроекта. Окончательное решение примет совет Думы.



Также планируется заказывать социологам рейтинги популярности думских фракций. Такой подход позволит сделать работу депутатов более эффективной, считает вице-спикер.



Дума ищет механизмы



Петр Толстой пояснил, что на сегодня достигнута общая договоренность о сотрудничестве с ФОМом и ВЦИОМом. Детали еще прорабатываются.



— Это всё непросто — мы должны делать это через госзаказ, а они привыкли к другим механизмам взаимодействия. Нам нужно найти подходящие механизмы, этим Татьяна Воронова (глава аппарата ГД. — «Известия») сейчас активно занимается. После этого мы сядем и проговорим содержательную часть, — рассказал вице-спикер, уточнив, что встречу с социологами планирует провести через неделю.



Финансовую сторону вице-спикер комментировать не стал, пояснив, что пока ясности в этом вопросе нет. Порядок сумм будет зависеть от объема, глубины и охвата исследований, а эти пункты предстоит обсуждать уже после определения тем для опросов.



Как ранее сообщали «Известия», бюджетная смета палаты предусматривает в общей сложности 350 млн рублей «на проведение экспертно-аналитических и социологических исследований для обеспечения законотворческой деятельности депутатов». При этом 100 млн рублей в год планировалось выделить на финансирование экспертной работы — каждая фракция получит 10 млн рублей, а комитеты — по 60 млн рублей.



— Мы постараемся сделать эту работу как можно быстрее, чтобы уже после майских каникул получить первые результаты, — сказал вице-спикер.



Что говорят социологи



Глава ФОМа Александр Ослон подтвердил «Известиям», что предварительно такая тема действительно обсуждалась, однако о результатах переговоров ничего не сказал.



— Я знаю, что рассматриваются вопросы совершенствования аналитической работы и соответственно исследовательской, — сказал Александр Ослон. — Какие решения приняты, мне неизвестно. Предварительно со мной говорили, что аналитическая работа в Госдуме будет совершенствоваться и развиваться. Был разговор о том, что предстоит большая и интересная работа у них, я спросил, какие задачи: если мы можем помогать вам своей работой решать ваши задачи, а у вас есть возможности оплачивать нашу работу, то будем обсуждать. Никаких договоренностей еще не было.



Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров не стал комментировать «Известиям» эту тему. Ранее, отвечая на вопрос о гипотетической возможности такого сотрудничества с Госдумой, Валерий Федоров говорил, что «если законодатель решит, что готов потратить определенную сумму на исследования, мы, разумеется, будем готовы работать в тесном контакте».



Что думают эксперты



Опрошенные «Известиями» политологи не сошлись во мнениях относительно эффективности нового механизма экспертизы законотворческих инициатив.



Госдума будет работать с компаниями, которые являются лучшими игроками на рынке социсследований, отметил в беседе с «Известиями» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.



— Расходы будут относительно небольшими, а пользы подобные исследования принесут много. Когда речь идет о спорных законопроектах, возможность сослаться на общественное мнение крайне важна. Иногда это является лучшим аргументом в споре. Спорные законопроекты зачастую подвергаются критике со стороны тех или иных средств массовой информации или пользователей соцсетей. При этом зачастую оппозиционные СМИ и блогеры экстраполируют свою точку зрения на всё общество, выдавая ее за мнение большинства, которое на самом деле может быть прямо противоположным. Для Госдумы очень важно демонстрировать, что она работает, опираясь на волю избирателей, поэтому сотрудничество с социологами для парламента очень важно, — пояснил Константин Калачев.



К подготовке законотворческих инициатив нужно подходить серьезно, а заказывать исследования социологам ни к чему, считает политолог Андрей Колядин.



— Ни у кого и нигде нет такого экспертного регионального сообщества, как в Госдуме. Она представляет собой собрание самых видных лидеров общественного мнения со всех регионов Российской Федерации, причем не по одному человеку. Эти люди должны не просто разбираться в настроениях своих избирателей, но они должны быть глубоко в них погружены и знать совершенно точно, к чему приведет тот или иной закон. Если они этого не знают и нужно нанимать социологические лаборатории, чтобы они изучали электорат на их территории, то грош таким депутатам цена, — заявил «Известиям» эксперт.

