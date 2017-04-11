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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 14:10 Юлия Горностаева

«Московские сезоны» откроет фестиваль «Пасхальный дар»

Сергей Собянин пригласил посетить мероприятие москвичей и гостей столицы

Фестиваль «Пасхальный дар» стартует в центре Москвы и парках города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума столичного правительства.

«С 12 апреля, завтрашнего дня, открывается фестиваль «Пасхальный дар», - отметил мэр и пригласил москвичей и гостей столицы на мероприятие.

«Пасхальный дар» откроет весенний цикл фестивалей «Московские сезоны», который
пройдет на 24 площадках с 12 по 23 апреля, напомнил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Площадки фестиваля украсят свыше 100 арт-объектов», - уточнил Немерюк.

На участие в фестивале было подано более 340 заявок от предпринимателей. Отобрано было более 180 участников, передает «ТВ Центр».

Участие в ярмарках примут 143 торговых предприятия, в том числе 25 от православных монастырей, храмов и благотворительных организаций.

На фестивале можно будет приобрести сувениры и продукцию из Владимирской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и других областей страны.

На площадках фестиваля пройдет восемь тематических выставок, подготовленных совместно с МГУ и Малым театром. В репертуаре будут концерты, театральные постановки, спектакли и представления. Пройдут около 30 экскурсий.

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