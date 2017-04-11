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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 14:33 Ксения Аскерова

Обследование Мызинского моста обойдется в 3,8 млн рублей

Подрядчиком для обследования технического состояния строительных конструкций и дорожного сооружения моста стала компания «СибНИТ»

Обследование Мызинского моста через реку Оку в Нижнем Новгороде обойдется в 3,8 млн рублей.

Как сообщает ИА «НьюсНН», победителем в конкурсе по определению подрядчика для обследования технического состояния строительных конструкций и дорожного сооружения моста стала компания «СибНИТ» из Новосибирска. Всего в торгах принимали участие четыре компании.

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что ранее в рамках конкурса для определения подрядчика для обследования моста из бюджета дорожного фонда города было направлено 7,7 млн рублей. Отмечается, что средства на проведение ремонтных работ также выделят из дорожного фонда Нижнего Новгорода.

В рамках обследования моста специалисты проведут оценку технического состояния конструкций, износа и остаточного ресурса сооружения, после чего подрядчик должен будет обозначить, какой конкретно вид работ потребуется провести для восстановления моста.

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