Спорт Андрей Миленин ИААФ разрешила семи спортсменам из РФ выступать под нейтральным флагом Среди них Сергей Шубенков, Мария Кучина, Даниил Цыплаков, Сергей Широбоков, Яна Смердова, Илья Мудров и Ольга Муллина

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила заявку семи российских спортсменов на право участвовать в международных стартах в качестве нейтральных атлетов.

Как сообщила пресс-служба спортивной организации, такое разрешение получили: чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, победительница мирового первенства того же года в прыжках в высоту Мария Кучина, прыгун в высоту Даниил Цыплаков, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина.



Всего в 2017 году ИААФ утвердила 10 заявок россиян на допуск к соревнованиям, еще семь отклонила. Так, в феврале 2017 года нынешнего года ИААФ допустила к участию в соревнованиях прыгунью с шестом Анжелику Сидорову, бегунью Кристину Сивкову и метателя молота Алексея Сокирского. В 2016 году допуск получила прыгунья в длину Дарья Клишина.



Запрет на выступление российских легкоатлетов на международных соревнованиях был связан с допинговым скандалом и действует с 2015 года. Недавно ИААФ вновь рассматривала этот вопрос и оставила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в силе.



Решение было обусловлено тем, что федерация якобы не соблюдает критерии, необходимые для восстановления ее членства, — например, с членами российской сборной по легкой атлетике до сих пор продолжают работать отстраненные тренеры.

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