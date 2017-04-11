Анна Шухнина В Казани произошел пожар на Кремлевской набережной Загорелась крыша строящегося здания

В Казани на Кремлевской набережной произошло возгорание. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12:30 по местному времени. Прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что огнем охвачены кровля и межкровельное пространство строящегося в этом районе здания.



Общая площадь возгорания составила около 60 кв. м, сообщает ИА «Татар-информ». По предварительным данным, в результате случившегося обошлось без пострадавших.



Причина пожара неизвестна, сейчас на месте ЧП работают спецслужбы. Подробности происшествия уточняются.

