Ксения Аскерова СКР проверяет данные об отравлении воспитанников интерната в Иркутске По предварительной информации, шесть детей госпитализировали с подозрением на дизентерию, еще около 20 находятся на карантине

Следователи проводят доследственную проверку по факту сообщений в СМИ о кишечном отравлении детей в иркутском интернате № 2 для детей с ограниченными возможностями. Об сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

По данным Сибирского агентства новостей, в инфекционную больницу было доставлено шесть детей с подозрением на дизентерию. Еще порядка 20 детей находятся на карантине.

Отмечается, что первые признаки диагноза у заболевших проявились на прошлой неделе (в субботу). В настоящее время в интернате работают специалисты, которым предстоит выяснить причины отравления.

Напомним, в начале марта текущего года Черемховский психоневрологический интернат в Иркутской области по решению суда был закрыт на 10 дней. До этого в соцучреждении действовал карантин из-за вспышки кишечной инфекции, в результате чего трое детей были госпитализированы с этим диагнозом.