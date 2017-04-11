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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 14:56 Ксения Аскерова

СКР проверяет данные об отравлении воспитанников интерната в Иркутске

По предварительной информации, шесть детей госпитализировали с подозрением на дизентерию, еще около 20 находятся на карантине

Следователи проводят доследственную проверку по факту сообщений в СМИ о кишечном отравлении детей в иркутском интернате № 2 для детей с ограниченными возможностями. Об сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

По данным Сибирского агентства новостей, в инфекционную больницу было доставлено шесть детей с подозрением на дизентерию. Еще порядка 20 детей находятся на карантине.

Отмечается, что первые признаки диагноза у заболевших проявились на прошлой неделе (в субботу). В настоящее время в интернате работают специалисты, которым предстоит выяснить причины отравления.

Напомним, в начале марта текущего года Черемховский психоневрологический интернат в Иркутской области по решению суда был закрыт на 10 дней. До этого в соцучреждении действовал карантин из-за вспышки кишечной инфекции, в результате чего трое детей были госпитализированы с этим диагнозом. 

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