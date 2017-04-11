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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Политика 11 апреля 2017, 14:58 Елена Баталина

Гройсман предложил отдать Москве Тимошенко вместо денег за газ

По мнению главы украинского правительства, украинские граждане не дожны нести ответственность за решения экс-премьера

Владимир Гройсман, глава украинского правительства на пресс-конференции в Киеве высказал идею вместо денег за газ передать «Газпрому» Юлию Тимошенко в случае проигрыша Киева в арбитражном суде Стокгольма.

Гройсман отметил, что в случае победы Киева в суде «будет восстановлена справедливость в отношении Украины». В противном случае он предложил вместо десятков миллиардов долларов передать Москве Тимошенко.

«Если она подписала, пусть она и несет ответственность, почему за это должны платить украинские граждане?» — цитирует Гройсмана «Свободная пресса».

Арбитражный суд Стокгольма должен вынести свой вердикт к середине 2017 года. Украинский «Нафтогаз» требует от«Газпрома» изменить контракт по транзиту газа и рассчитывает добиться компенсации от«Газпрома». В свою очередь, российская сторона рассчитывает получить от Украины более 31 млрд за поставки газа по принципу «бери или плати».

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