Анна Шухнина Завод шампанских вин «Новый свет» будет приватизирован Конкурс по продаже предприятия запланирован на лето

В Крыму будет выставлен на продажу завод шампанских вин «Новый свет». Открытый конкурс уже запланирован на это лето, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.



По его словам, поступает много предложений о покупке предприятия и уже определились «знаковые покупатели, готовые сохранить всю структуру, все традиции и все исторические особенности». Глава Крыма не исключил, что сумма выкупа в конечном итоге превысит стартовую цену.



Власти Крыма намерены контролировать все действия инвестора, передает ИА «Крыминформ».



Ранее в республиканском министерстве имущественных и земельных отношений заявляли, что приватизация завода «Новый свет» будет проходить путем преобразования унитарного предприятия в акционерное общество.



100% акций «Нового света» будет в государственной собственности.

