Мир Андрей Миленин Бывший президент ЮАР призвал поддержать вотум недоверия против Зумы Табо Мбеки обратился к депутатам правящей в стране партии АНК с призывом «голосовать в интересах народа»

Экс-президент ЮАР Табо Мбеки обратился к депутатам правящей в стране партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) с призывом «голосовать в интересах народа» и поддержать вотум недоверия против президента Джейкоба Зумы.



Об этом бывший глава государства написал эксклюзивной статье для газеты Johannesburg’s Star.



Голосование против действующего президента и лидера АНК Зумы будет проходить 18 апреля.



Напомним, Более 30 тыс. человек вышли на улицы нескольких городов ЮАР с требованием отставки Зумы из-за проведенных им перестановок в правительстве



Ранее председатель комитета по этике АНК Эндрю Млангени предложит Зуме сложить полномочия главы государства и оставить пост лидера партии.



Недовольство сопартийцев вызвало то, что президент не проконсультировался с ними, прежде чем уволить главу минфина Правина Гордана.

Однако позже недопонимание было улажено и комитет по этике АНК отозвал письмо с требование отставки действующего главы государства.

