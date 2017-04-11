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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 15:20 Андрей Миленин

Бывший президент ЮАР призвал поддержать вотум недоверия против Зумы

Табо Мбеки обратился к депутатам правящей в стране партии АНК с призывом «голосовать в интересах народа»

Экс-президент ЮАР Табо Мбеки обратился к депутатам правящей в стране партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) с призывом «голосовать в интересах народа» и поддержать вотум недоверия против президента Джейкоба Зумы.

Об этом бывший глава государства написал эксклюзивной статье для газеты Johannesburg’s Star.

Голосование против действующего президента и лидера АНК Зумы будет проходить 18 апреля.

Напомним, Более 30 тыс. человек вышли на улицы нескольких городов ЮАР с требованием отставки Зумы из-за проведенных им перестановок в правительстве

Ранее председатель комитета по этике АНК Эндрю Млангени предложит Зуме сложить полномочия главы государства и оставить пост лидера партии.

Недовольство сопартийцев вызвало то, что президент не проконсультировался с ними, прежде чем уволить главу минфина Правина Гордана.

Однако позже недопонимание было улажено и комитет по этике АНК отозвал письмо с требование отставки действующего главы государства.

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