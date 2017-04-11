Общество Елена Баталина Адвоката с наркотиками задержали в СИЗО «Бутырка» Мужчина пытался пронести наркотические средства в карманах

Сотрудники СИЗО «Бутырка» задержали адвоката, который попытался пронести наркотики на территорию следственного изолятора. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН по Москве.

Задержанный пытался пронести наркотики в свертках, спрятанных в брюках. Всего для подопечного он пытался доставить на территорию СИЗО 200 г гашиша, более 3 г кокаина, 3 г метадона и других веществ психотропного воздействия, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на «РИА Новости».

На месте работают правоохранители. Уточняются обстоятельства происшествия. Известно, что задержанный входит в Московскую коллегию адвокатов.