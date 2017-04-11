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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 15:32 Анастасия Мамина

Возбуждено уголовное дело против многодетной Светланы Дель

Женщину обвиняют в неисполнении родительских обязанностей

Полиция арестовала многодетную мать Светлану Дель в Москве по обвинению в неисполнении родительских обязанностей.

Она задержана в рамках возбужденного ранее уголовного дела по ст. 156 УК РФ («Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), сообщает ТАСС.

Напомним, в январе этого года из семьи Дель изъяли 10 детей — воспитатель детского сада обнаружила на теле одного из них синяки. Позже выяснилось, что муж Светланы избивал детей. Органы опеки забрали детей в тот же день. У большей части ребят врачи обнаружили ВИЧ.

В разговоре с психологом дети подтвердили, что отец избивает их, однако Светлана настаивала на том, что синяки они поставили себе сами, так как ведут активный образ жизни.

Сейчас трое детей — один родной и два приемных — находятся с матерью. Всего в семье жили 12 приемных детей и один родной.

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