Ксения Аскерова Система безналичной оплаты проезда заработала в нижегородском метро Нижний Новгород стал пятым городом в России, где удалось реализовать инновационный способ оплаты проезда в подземке

Система безналичной оплаты проезда заработала в метрополитене Нижнего Новгорода. В частности, теперь пассажиры нижегородской подземки смогут оплачивать проезд в метро посредством касания банковской картой MasterСard или другими бесконтактными устройствами — смарт-часами или смартфоном, поддерживающим систему Apple Pay и Samsung Pay.

Отмечается, что стоимость поездки разового билета останется прежней. Цена билета составляет 20 рублей.

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин выразил уверенность, что внедрение системы безналичной оплаты проезда повысит туристическую привлекательность нижегородского региона и позволит выйти на новый уровень сервиса в пассажирском транспорте.

Нижний Новгород стал пятым городом в России, где удалось реализовать инновационный способ оплаты проезда в метро, сообщает НИА «Нижний Новгород».

