Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 15:48 Ксения Аскерова

Система безналичной оплаты проезда заработала в нижегородском метро

Нижний Новгород стал пятым городом в России, где удалось реализовать инновационный способ оплаты проезда в подземке

Система безналичной оплаты проезда заработала в метрополитене Нижнего Новгорода. В частности, теперь пассажиры нижегородской подземки смогут оплачивать проезд в метро посредством касания банковской картой MasterСard или другими бесконтактными устройствами — смарт-часами или смартфоном, поддерживающим систему Apple Pay и Samsung Pay.

Отмечается, что стоимость поездки разового билета останется прежней. Цена билета составляет 20 рублей.

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин выразил уверенность, что внедрение системы безналичной оплаты проезда повысит туристическую привлекательность нижегородского региона и позволит выйти на новый уровень сервиса в пассажирском транспорте. 

Нижний Новгород стал пятым городом в России, где удалось реализовать инновационный способ оплаты проезда в метро, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Наверх

Мультимедиа

Встреча президентов России и Италии
Встреча президентов России и Италии
11
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
Театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх