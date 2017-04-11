Общество Анастасия Мамина Штормовое предупреждение объявлено в Москве Ожидается сильный ветер Сюжет: Погода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Москве объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до вечера 11 апреля. Об усилении ветра предупредили жителей столичного региона синоптики московского Метеобюро.

«До 21:00 мск в Москве и «новой Москве» ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше», — отмечается в сообщении.

Водителям рекомендовано избегать парковочных мест под деревьями. Пешеходам же советуют обходить стороной рекламные конструкции и дорожные знаки.