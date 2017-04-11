Политика 11 апреля 2017, 16:07 «Известия»
Единороссы предлагают смягчить норму о стрельбе для полицейских
Они предлагают поправки в закон о полиции
Руководители комитета Госдумы по безопасности единороссы Василий Пискарев и Эрнест Валеев предлагают смягчить норму закона о полиции, касающуюся применения оружия работниками МВД, следует из их законопроекта, размещенного в базе данных Госдумы во вторник.
В частности, поправки предполагают запрет стрельбы на поражение по женщинам с явными признаками беременности. Эту меру полиция может использовать для предотвращения терактов, освобождения заложников, отражения вооруженного группового нападения, в том числе толпы.
«Уточняются полномочия сотрудников полиции по применению огнестрельного оружия», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Действующая норма закона о полиции содержит запрет стрельбы на поражение по всем женщинам.